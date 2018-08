Emeric (L'amour est dans le pré) : Pourquoi il a du mal à trouver l'amour

La saison 13 de L'amour est dans le pré est diffusé ce lundi 20 août sur M6 dès 21h. Les aventures des agriculteurs à la recherche de l'âme-soeur sont enfin là, plusieurs mois après avoir découvert les portraits des candidats, dont celui d'Emeric. Ce pépiniériste et apiculteur breton de 32 ans a notamment marqué les esprits par son physique de "beau gosse". Papa d'une petite Marine de 6 ans, Emeric ne parvient pourtant pas à retrouver l'amour depuis sa séparation douloureuse avec la mère de sa fille.

Lors de la conférence de presse du programme au siège de M6, le jeune homme a accepté de se dévoiler un peu plus quant à ses motivations à participer à l'émission de Karine Le Marchand : "C'est mon frère et ma soeur qui m'ont inscrit, au début je n'y croyais pas trop. Jusqu'à présent je pensais que c'était des personnes plus touchantes, qui ont des histoires un peu comme Patrice, un peu plus touchantes que moi parce que moi j'ai déjà une petite fille, une vie sociale mais malgré ma vie qui est assez bien remplie j'ai du mal à trouver aussi quelqu'un et c'est un bon coup de main."

A la question de savoir si c'est son métier qui est un obstacle à une relation sérieuse, Emeric joue la carte de l'honnêteté et se remet en cause : "C'est ma personnalité qui fait que c'est dur de trouver quelqu'un."

S'il faudra attendre de voir les épisodes de la saison chaque semaine pour découvrir si le beau Emeric a réussi à tomber sous le charme d'une prétendante, il assure haut et fort en attendant la sincérité de sa démarche. "On a hâte de voir ce qui a été gardé (au montage) et comment se sont passées les histoires des uns et des autres. (L'émission) c'est pas du cinéma, c'est vraiment comme ça que ça se passe. J'ai des amis qui ne m'ont pas vu depuis dix ans qui ont regardé mon portrait et m'ont dit 't'as pas changé'."

