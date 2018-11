Émeric (L'amour est dans le pré) : Ses ex-prétendantes inséparables !

Décidément, voilà un duo qui ne se quitte plus ! Alors que le dernier épisode du bilan de L'amour est dans le pré 2018 a été diffusé, dévoilant aux téléspectateurs qu'Émeric était aujourd'hui en couple avec Maëlle, rencontrée au speed dating, les prétendantes de l'éleveur de sapins sont toujours aussi copines !

Clémentine a été éconduite par Émeric, Lucie n'a pas donné suite à leur romance. Voilà pour résumer ce qu'il s'est passé pour le trio dans ADP. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts et les deux ex-rivales sont devenues BFF. Quelques jours après avoir dévoilé les coulisses de leurs retrouvailles lors d'un week-end, les deux femmes ont une nouvelle fois choisi de passer du temps ensemble. Fan de foot toutes les deux, comme Émeric, elles ont assisté jeudi 29 novembre au match de football qui a opposé Prague à Bordeaux (la ville française a gagné 2-0).

Et ce n'est pas tout, elles se sont filmées et ont dévoilé une story dans laquelle on peut les voir faire des grimaces lors d'un "petcopy challenge". Elles ont aussi dégusté un bon hamburger. Bref, elle semblent très heureuses de passer du temps ensemble. Un pied-de-nez à Émeric ?

En tout cas, Lucie a récemment réglé ses comptes avec le candidat qui avait déclaré qu'elle avait mis fin à leur relation par SMS. La jolie brune a aussi annoncé qu'elle était en couple avec "un très beau garçon".