Émeric (L'amour est dans le pré) "violent" lors d'une soirée : Lucie balance !

Lucie est en colère et a tenu à le faire savoir par le biais de son compte Instagram. Lundi 26 novembre 2018, M6 diffusait la deuxième partie des bilans de L'amour est dans le pré 2018. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir qu'Émeric n'était plus avec la jolie brune.

Il a en effet expliqué à Karine Le Marchand qu'après son départ à la ferme, la jolie blonde ne savait plus où elle en était. Elle lui a finalement expliqué que cela n'irait pas plus loin et lui aurait envoyé un simple SMS pour le lui signifier. La nouvelle a déçu le pépiniériste et apiculteur de 27 ans qui avait tout fait pour l'intégrer dans sa vie. Il avait par exemple organisé une soirée hors caméra avec ses amis pour qu'elle fasse leur connaissance.

En découvrant les images à la télévision, Lucie a vu rouge et a donc tenu à faire une mise au point. "Dis donc Émeric. 1 : je ne t'ai pas 'quitté' par SMS ! 2 : À 32 ans, violenter fort fort un petit papi qui demandait juste de baisser la musique à 2h du matin à cette soirée avec tes amis, ça c'est moyen aussi, hein ! Là voilà la raison", a-t-elle écrit en story Instagram.