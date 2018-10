Emilia Clarke (Game of Thrones) en couple avec l'ex d'une célèbre actrice !

Celle qui sera de retour sur le petit écran en avril 2019 avec une ultime et huitième saison de GoT avait également publié sur sa page, le même jour, une photo d'elle tenant son gâteau d'anniversaire. Celui-ci était décoré d'un dragon en chocolat, une référence directe à son personnage dans la série. "Les dragons ne sont pas faits pour être mangés. Seulement pour être montés et parfois pour allumer quelques barbecues. Cependant, cette explosion d'amour au chocolat est... (ce sourire dit presque tout). Cher monde Instagram, je voulais dire un grand merci à toutes tes merveilleuses créatures qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire ! Je suis une fille très chanceuse d'avoir reçu tant d'amour... (et de chocolat)", a-t-elle écrit.