Emilia Clarke revient sur ses AVC en images : "La douleur la plus atroce"

Un second AVC a bien failli lui coûter la vie deux ans plus tard. Elle explique : "Une partie de mon cerveau est morte. Si une partie de votre cerveau ne reçoit pas de sang, elle ne marche plus. C'est comme un court-circuit (...). J'ai connu une profonde paranoïa, dès le premier. Je me disais 'Et si quelque chose s'est court-circuité dans mon cerveau et que je ne peux plus jouer ?'. Littéralement, c'était ma raison de vivre depuis très longtemps." Démoralisée et inquiète, c'est son personnage de Daenerys Targaryen qui l'a finalement aidée à surmonter cette épreuve : "Tu vas sur le plateau et tu joues une dure à cuire, tu traverses le feu, c'est ce qui m'a sauvée lorsque je me pensais à ma propre mortalité." Depuis, la star de 32 ans a fondé sa propre organisation, Same You, qui vise a soutenir les autres victimes d'AVC.