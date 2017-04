Emilie Besse (La Nouvelle Edition) annonce son mariage en pleine émission

Printemps, saison des amours. Emilie Besse peut en témoigner, d'autant qu'elle risque de se souvenir de ce printemps 2017. La journaliste et chroniqueuse de La Nouvelle Edition va en effet se marier, ce samedi 29 avril.

La jeune femme en a fait l'annonce sur le plateau de Daphné Burki, en se disant très "excitée" alors que la présentatrice de l'émission diffusée sur C8 demandait à ses chroniqueurs leur humeur du jour. "C'est sorti du coeur !", a-t-elle réagi d'emblée, avant d'ajouter en laissant planer le mystère un "Bah oui, tu sais..." adressé à Daphné Bürki. Cette dernière a alors expliqué aux téléspectateurs que "demain, c'est un grand jour pour Emilie". "Je suis passée dans une excitation sereine, je me marie demain !", a-t-elle annoncé sous les applaudissements et félicitations de ses camarades.

Déjà maman depuis fin 2015 d'une petite Pauline, Émilie Besse n'a toujours pas dévoilé l'identité de l'heureux papa et bientôt heureux époux. Et pour cause, elle a toujours mis un soin particulier à préserver son anonymat. Dans un entretien accordé à GQ en 2014, elle expliquait son choix : "J'ai déjà un homme. Et depuis longtemps... Si j'avais vraiment eu envie que l'on parle de moi, j'aurais trouvé un acteur, on aurait fait trois photos et voilà."

Toujours est-il qu'après son annonce en plateau, la belle brunette a reçu de nombreux messages de félicitations et, c'est émue qu'elle a remercié ses abonnés d'un tweet touchant : "Merci à tous pour vos messages !!! J'ai le coeur plein d'émotions. Je vous envoie des bisous à la dragée et vous souhaite un bon we", écrit-elle.

Il ne nous reste plus qu'à souhaiter à Emilie Besse de passer un merveilleux, long et heureux mariage !