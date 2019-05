Emilie Broussouloux enceinte de Thomas Hollande : elle officialise en photo

Emilie Broussouloux et Thomas Hollande attendent un heureux événement. En effet, la journaliste de 28 ans est enceinte de son premier enfant. En février dernier, nos confrères de Paris Match avaient déjà annoncé sa grossesse. Ce jeudi 16 mai 2019, trois mois plus tard, la belle confirme l'information... et annonce son départ en congé maternité.

C'est sur Instagram qu'Emilie Broussouloux a pris la pose en robe rouge à imprimés blancs moulant son joli baby bump. Les mains tendrement posées sur son ventre très arrondi de future maman, la jeune femme a révélé avoir "un message" à faire passer. Et sur son site, celle qui a épousé Thomas Hollande en septembre dernier indique avoir "le bonheur" d'annoncer sa grossesse et révèle prendre son congé maternité dès cet été.