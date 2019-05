Émilie Broussouloux, enceinte de Thomas Hollande, montre son ventre très arrondi

Ségolène Royal est sur le point de devenir grand-mère ! C'est Paris Match qui nous apprenait la grossesse d'Émilie Broussouloux, en février 2019. La journaliste de 28 ans a épousé Thomas Hollande en Corrèze, le 8 septembre 2018. Le jeune homme n'est autre que l'un des fils issus de la relation (aujourd'hui terminée) entre François Hollande et l'ancienne ministre de l'Environnement. Le 9 mai 2019, la jolie brune a dévoilé son baby bump très marqué sur son compte Instagram.

"Tournage de rentrée pour France Télévisions", a-t-elle écrit sur Instagram. Émilie Broussouloux a ainsi dévoilé quatre clichés, montrant à ses 15 000 abonnés son ventre aujourd'hui très arrondi. Très discrète sur sa vie privée et son idylle avec Thomas Hollande, elle n'en a toujours pas dit plus sur sa grossesse. On ne connaît toujours pas ni le sexe de son futur bébé ni depuis combien de semaines elle est enceinte.

François Hollande et Ségolène Royal sont également les parents de Julien (31 ans), Clémence (32 ans) et Flora (26 ans). L'enfant que porte Émilie Broussouloux sera donc leur premier petit-enfant, celui qui fera d'eux des grands-parents. Lors du mariage de Thomas Hollande et sa compagne, Ségolène Royal avait été très touchée au moment d'accompagner son fils jusqu'à l'autel. "J'étais vraiment émue quand j'ai accompagné Thomas à la fois à la mairie et à l'église. J'étais très touchée que lui et Émilie me le proposent. Je lui ai donné le bras, je sentais à la fois son bonheur, son émotion, la mienne...", avait-elle confié à Point de vue. On imagine combien elle doit être impatiente de tenir son premier petit-enfant dans ses bras.