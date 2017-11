Emilie Broussouloux : La chérie de Thomas Hollande canon en maillot de bain

Ils avaient brillé au Festival de Cannes, multipliant les apparitions sur les marches et autres tapis rouges du rendez-vous cinématographique le plus couru de l'année : Thomas Hollande, fils de l'ex-président François Hollande, et la jeune journaliste sportive Emilie Broussouloux filaient un amour parfait qu'ils n'ont pas manqué d'afficher devant les caméras du monde entier. Mais sur les réseaux sociaux, le couple se fait très discret : sur le compte Instagram de la belle originaire de Brive-la-Gaillarde par exemple, pas de trace de Thomas.

Ces derniers jours, la journaliste de France 3 a d'ailleurs pris des vacances et on ne sait si son amoureux était de la partie ou pas. Direction les eaux claires et la chaleur de l'Asie du Sud-Est. La jeune femme a d'abord pris un avion direction Kuala Lampur et la Malaisie, où elle a rejoint sa maman dont elle a fêté l'anniversaire lors d'un dîner au sommet des Petronas Twin Towers de la capitale. Elle a ensuite pris la direction de l'Indonésie (dont elle se dit originaire), d'où elle a posté des photos de rêve, entre décors fantastiques / exotiques... et clichés d'elle en maillot de bain.

Que ce soit en maillot deux-pièces dans l'eau cristalline de Seraya ou bien dans une pièce blanc à l'avant d'une barque typique face à l'île de Komodo, la divine Emilie expose son corps parfait et ses formes sculpturales...