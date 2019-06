Émilie Dequenne et Michel Ferracci : Tendres amoureux sur les Champs-Élysées

La 8e édition du Champs-Élysées film festival (CEFF) est lancée ! Le coup d'envoi a été donné le 18 juin 2019 par le biais d'un photocall organisé au cinéma Publicis, suivi d'un grand cocktail sur la terrasse qui offre une vue imprenable sur la plus belle avenue du monde et sur l'Arc de Triomphe.

De nombreux acteurs ont participé au lancement de ce festival qui se déroule jusqu'au 25 juin et met en lumière le cinéma indépendant français et américain. Parmi eux, le couple formé par l'actrice belge de 37 ans Émilie Dequenne et l'acteur français d'origine corse Michel Ferracci, 52 ans. Mariés depuis 2014, ces deux-là ont joué la carte de la tendresse sur la terrasse Publicis. Habillée par Max Mara comme elle l'a indiqué sur sa page Instagram, elle était d'humeur à mettre le feu. "The roof is on fiiiiiire!!!!", a commenté la comédienne qui fête cette année ses vingt ans de carrière.