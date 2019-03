Émilie éliminée (Koh-Lanta) : "Je m'isolais beaucoup pour pleurer"

Vendredi 28 mars, Émilie a été éliminée de l'aventure Koh-Lanta 2019. L'ex-chef des Rouges règle ses comptes avec ses ex-coéquipiers, revient sur son aventure et sur ce qui a été le plus dur à gérer durant sa participation à l'émission.

Étiez-vous surprise par votre élimination ?

Non pas du tout. Quand Victor est sorti du jeu, je savais qu'il y avait de grandes chances pour que je sois la prochaine.

Lors de la nomination d'un nouveau chef Rouge, vous avez eu des propos assez durs envers Chloé...

Quand j'ai dit que je ne voulais pas qu'elle soit la nouvelle chef, ce n'était pas une revanche par rapport au départ de Victor contrairement à ce qu'ils pensaient. C'est juste que je ne la voyais pas être chef. Ce n'était pas une bonne stratégie. On savait très bien qu'elle était la plus faible physiquement et qu'elle allait devoir participer à toutes les épreuves si elle était élue. C'était se mettre une épine dans le pied. Mais ils se sont dit bêtement que les épreuves d'immunité seraient des épreuves cérébrales et exclusivement sportives. Mais il n'y a pas que l'épreuve d'immunité, il y a aussi les épreuves de confort...

Chloé avait dit qu'elle ne sortirait pas son bracelet d'immunité. Mais elle ne tient pas parole.

Elle a sorti son bracelet car elle savait qu'elle était en danger. Elle n'avait finalement pas envie de sortir...

Vous avez souligné l'hypocrisie de vos camarades avec elle...

Ce qui m'a dérangé, c'est qu'ils la soutiennent alors que je pense qu'elle était très utile pour leur alliance à quatre contre trois. Au moment du jeu, lorsque l'on perd, au final, la seule qui est un peu là pour la réconforter, c'est moi. Ils sont tous derrière à l'accabler alors que c'était leur choix de la nommer chef. Et là, l'équipe "hyper soudée" perd et ils ne la soutiennent pas. C'est là où je pense qu'il y a effectivement beaucoup d'hypocrisie.

Vous avez fait croire que vous aviez trouvé un collier, y ont-ils vraiment cru ?



Ils avaient beaucoup de doutes. Maud a voté contre Xavier et m'a préservée parce qu'elle ne voulait pas voter contre moi et a tenu parole. Les autres ont eu le doute mais ils se sont dit que Chloé allait sortir et que si je sortais le collier, ce serait Xavier qui partirait. Ils ont tenté et j'ai tenté aussi. On tente tout ce qu'on peut dans Koh-Lanta.

Comment qualifieriez-vous l'ambiance au sein de votre équipe ?

C'est une équipe que j'ai choisie et j'ai eu beaucoup de regrets à ce niveau-là. Il ne pouvait pas y avoir une bonne ambiance avec une stratégie mise en place dès le départ. Nous n'étions pas soudés. Je me sentais seule, je n'avais personne sur qui compter. C'était une ambiance vraiment pesante avec beaucoup de tensions.

Pensez-vous que Victor réussira à s'intégrer à sa nouvelle équipe ?

J'espère qu'il fera tout pour s'intégrer car il a une chance inouïe de revenir. J'espère qu'il va la saisir et ne pas trop se montrer. Je lui souhaite d'y arriver et d'aller loin. Il faut juste qu'il mette son caractère de côté...

Comment s'est déroulé le retour à la réalité ?

En ne restant que dix jours dans Koh-Lanta, le retour à la réalité a été difficile. On se jette par exemple sur la nourriture. Moi je suis restée boulimique pendant plusieurs semaines. On a aussi du mal à vivre l'agression des voitures, à voir beaucoup de monde. Être coupé du téléphone... ça fait tellement de bien ! Je n'avais même plus envie d'allumer le mien.

Qu'est-ce qui a été le plus dur sur le camp : la faim, l'hygiène, le manque des proches, la fatigue... ?

Le manque des proches, de mon conjoint, de mes enfants. Ça a été horrible. On ne le voit pas dans les images mais je m'isolais beaucoup pour pleurer. La faim je l'oubliais avec l'adrénaline de l'aventure. Les stratégies, c'est difficile aussi, surtout quand on vous coupe l'herbe sous le pied.

Combien de kilos avez-vous perdu ?

Je ne me suis pas pesée lorsque je suis revenue à l'hôtel mais je sais que j'ai perdu beaucoup de poids. Je l'ai vu à mes joues creuses, je dirais au moins 5 kilos.

