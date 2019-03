Émilie et Sébastien (L'amour est dans le pré) : Leur petite fille "grandit bien"

En février dernier, nous apprenions avec surprise qu'Émilie et Sébastien – qui s'étaient rencontrés dans L'amour est dans le pré 2017 – avaient eu un enfant ensemble : une petite fille prénommée Giulia. Après avoir livré quelques jours plus tard des détails sur son accouchement dans l'émission Les Maternelles (France 5), la jolie brune a donné des nouvelles de son bébé sur Facebook.

C'est sur le compte officiel du couple que les parents ont tenu à s'exprimer et ils ont annoncé que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. "Pour vous donner des nouvelles, notre petite Giulia grandit bien. Elle a eu 3 mois le 18 et s'éveille à merveille", ont-ils fait savoir. La date de naissance exacte du bébé est donc enfin connue !

Mais les internautes n'auront pas eu le bonheur de voir des photos du nourrisson ou de la petite famille. Les amoureux qui se sont pacsés vivent en effet à six sous le même toit. Émilie avait déjà une fille, née d'une précédente relation, et Sébastien a aussi deux enfants de son côté. Dans la suite du message, le duo a poussé un coup de gueule contre la presse qui en a déjà trop montré. Il explique : "Je ne peux malheureusement plus partager des photos vu qu'elles ont été publiées sans mon accord sur plein de sites le mois dernier et c'est bien dommage."