Emilie Fiorelli amincie grâce à la chirurgie ? Réponse cash et révélations

Emilie Fiorelli était très remontée et n'a pas tardé à partager le fond de sa pensée. Le 22 avril 2018, la gagnante de Secret Story 9 a donné naissance à sa fille Louna, fruit de ses anciennes amours avec le footballeur M'Baye Niang. Et très vite, la belle blonde de 28 ans a souhaité perdre les 30 kilos qu'elle avait pris durant sa grossesse. Elle s'est donc remise au sport et a repris une alimentation équilibrée. Et les résultats sont là !

Récemment, Emilie Fiorelli a affiché sa silhouette retrouvée sur les réseaux sociaux. En plus d'être amincie, la soeur jumelle de Loïc a vu des abdos pointer le bout de leur nez. De quoi la rendre encore plus heureuse. Mais, selon certains internautes, ce résultat n'est pas naturel. Certains la soupçonnent en effet d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Une rumeur qui a mis la Marseillaise hors d'elle.

"Je vois depuis quelques jours des commentaires sous mes photos Instagram qui disent qu'il faut que j'arrête de dire aux gens que je fais du sport, que je m'alimente bien, parce que si j'ai retrouvé mon corps huit mois après avoir accouché, c'est simplement parce que j'ai fait de la chirurgie esthétique. Tout d'abord, c'est malheureux pour vous, vous croyez que tout se résume à la chirurgie esthétique. (...) Non, malheureusement pour vous, je n'ai pas fait de chirurgie esthétique pour pouvoir maigrir ou pour me muscler. Apparemment, il est possible de se faire placer des muscles, manque de pot pour vous, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait", a confié Emilie Fiorelli dans un premier temps sur Snapchat, ce dimanche 9 décembre.

Elle a ensuite rappelé qu'elle a bien eu recours à la chirurgie esthétique quand elle avait 20 ans et ne s'en est jamais cachée. "Mais je ne suis pas liposucée, je ne me suis pas fait placer des abdos", a-t-elle vite précisé. Emilie Fiorelli a ensuite révélé qu'elle n'a pas forcément bien vécu sa grossesse. Non pas qu'elle a eu de forts maux, c'est surtout sa prise de poids qui ne lui convenait pas : "J'étais hyper mal dans ma peau, je ne supportais pas d'être enceinte. J'avais plus l'impression de porter du poids que de porter la vie. (...) J'avais 30 kilos en plus, je n'étais pas bien dans ma peau. Alors autant vous dire que quand j'ai accouché, que j'ai demandé à ma mère de me prendre en photo et que j'ai vu l'état dans lequel j'étais trois mois après avoir accouché, je me suis dit que j'allais me mettre au régime et au sport."

Aujourd'hui, Emilie Fiorelli se sent beaucoup mieux et invite les personnes souhaitant se sculpter à suivre son exemple.