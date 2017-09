Émilie Fiorelli enceinte de N'Baye Niang : Premier bébé pour le couple

Cela fait maintenant un peu plus d'un an que la gagnante de Secret Story 9 (NT1) Émilie Fiorelli et le footballeur M'Baye Niang filent le parfait amour. Le couple s'est rencontré après la victoire de la belle Marseillaise et a rapidement emménagé ensemble en Italie. Si pour l'heure, les tourtereaux ne se sont pas encore dit oui, ils auraient franchi un nouveau cap.

Si l'on en croit les informations de nos confrères de Public, la jumelle de Loïc Fiorelli serait enceinte de son premier enfant. Pour l'heure, les principaux n'ont pas encore réagi. Cela n'a pas empêché leurs fans de les féliciter sur les réseaux sociaux. "Je suis trop contente pour elle", "C'est pour ça qu'elle est discrète comme ça sur snap ? Mazeltov !!!", "Félicitations à eux", a-t-on notamment pu lire.

On imagine qu'Émilie Fiorelli verra rouge en découvrant que la nouvelle a été dévoilée par un média. La raison ? Elle s'agaçait des premières rumeurs de grossesse. "Bonjour, j'espère que vous allez bien ! Une exclu rien que pour vous : non, je ne suis pas enceinte. Si ce jour arrive, je vous en informerai MOI !", écrivait-elle en juin dernier.