Émilie Fiorelli et M'Baye Niang dévoilent le visage de leur fille Louna

Émilie Fiorelli et M'Baye Niang ont pris une grande décision : arrêter de cacher le visage de leur enfant. Terminé les émojis ou les flous pour camoufler le visage de leur fille. La petite Louna, 1 an, se dévoile et elle est adorable.

Dimanche 2 juin, en story de son compte Instagram, la grande gagnante de Secret Story 9, a déclaré qu'elle posterait prochainement une photo de sa fille et a révélé pourquoi elle apparaîtrait cette fois à visage découvert. Et c'est de la faute à ses amis ! "On a décidé de vous présenter Louna car on n'avait pas fait attention, mais Olivia et Alexandre [des amis du couple, NDLR] ont fait des story où la petite apparaît", explique la maman. Et d'ajouter : "Au départ, j'avais dit que je n'afficherais pas Louna et puis on change d'avis. Aujourd'hui, on vous la présente donc."

Et chose promise chose due, Émilie Fiorelli a publié une photo d'elle avec M'Baye Niang et leur enfant. Le trio prend la pose sur un bateau. La petite fille, adorable en body blanc, sandales aux pieds et tétine rose dans la bouche, regarde sur le côté. L'attaquant au stade rennais FC a également publié un cliché pris au même endroit. Seule différence, papa a enlevé ses lunettes de soleil et maman regarde l'objectif.