Emilie Fiorelli et M'Baye Niang réconciliés ? La photo qui sème le doute

Le 2 juillet 2018, Emilie Fiorelli a annoncé sa rupture avec M'Baye Niang, avec qui elle était en couple depuis près de deux ans. Un choc pour ses fans, d'autant plus qu'ils ont eu une petite fille, Louna, née le 22 avril dernier.

"Je ne suis plus avec M'Baye. Veuillez respecter ma décision. Merci", avait-elle écrit sur Instagram. La gagnante de Secret Story 10 a ensuite demandé à ses abonnés de ne plus l'associer au footballeur international sénégalais. Pourtant, il pourrait bien y avoir eu un retour de flamme entre Emilie Fiorelli et M'Baye Niang.

Samedi 21 juillet 2018, la belle bonde a publié une photo sur laquelle on l'aperçoit... au côté de son ancien compagnon, qui affiche un large sourire. Se sont-ils réconciliés ? M'Baye Niang est-il simplement venu voir leur fille Louna ? Et dans ce cas, pourquoi Emilie a-t-elle pris la pose à ses côtés ? De nombreuses questions que doivent se poser ses fans en ce moment.

Mais, pour l'heure, la jumelle de Loïc Fiorelli n'a pas donné de détails sur ces retrouvailles.