Émilie Fiorelli et M'Baye Niang réconciliés ? Leur "vraie vie" avec Louna

Émilie Fiorelli et le footballeur M'Baye Niang sont les heureux parents d'une petite Louna née le 22 avril 2018. Un peu plus de deux mois après avoir accueilli son premier enfant, le couple annonçait sa séparation choc. En effet, à travers un message très bref, la gagnante de Secret Story 9 déclarait au début du mois de juillet : "Je ne suis plus avec M'Baye ! C'est une décision personnelle certes, mais que je souhaitais le partager avec vous juste pour que vous arrêtiez de nous associer ensemble."

Après cette grosse mise au point, la belle blonde n'avait plus donné aucune nouvelle sur la nature de sa relation avec M'Baye Niang. Pourtant, c'est la surprise ce mardi 24 juillet. Le footballeur, qui évolue au poste d'attaquant au Torino FC en Italie, vient de partager une tendre photo de son ex en compagnie de leur petite merveille. Sur ce cliché, qu'Émilie avait déjà dévoilé il y a plusieurs semaines sur son propre compte Instagram, M'Baye Niang ajoute en commentaire : "La vraie vie, ça." De quoi laisser perplexes tous leurs abonnés...

Cette photo survient quelques jours après qu'Émilie Fiorelli s'est affichée avec lui sur SnapChat. Visiblement encore très proches, les deux tourtereaux seraient-ils de nouveau ensemble ? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui...