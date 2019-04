Émilie Fiorelli : L'incroyable 1er anniversaire de sa fille Louna en photos !

Déjà un an que la vie d'Émilie Fiorelli et M'Baye Niang a changé. Le 22 avril 2018, la starlette de télé-réalité et son amoureux footballeur ont accueilli leur premier enfant, une adorable petite fille prénommée Louna. C'est entouré de ses familles et de ses amis que le couple a célébré le premier anniversaire du bébé.

Sur Instagram, l'heureuse maman a partagé quelques photos souvenirs de la superbe fête organisée en l'honneur de Louna. Un mur de fleurs avec le prénom de la fillette inscrit en grosses lettres dorées, une borne photo imprimant à la minute les images capturées, un buffet extraordinaire, le tout sur un thème rose... Émilie Fiorelli et M'Baye Niang ont fait les choses en grand.