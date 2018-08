Emilie Fiorelli maman : Au meilleur de sa forme avec sa fille Louna

Emilie Fiorelli, gagnante de l'émission de télé-réalité populaire Secret Story en 2015, continue de goûter aux joies de la maternité. Elle et son chéri, le footballeur M'Baye Niang, accueillaient le 22 avril 2018 leur premier enfant, une petite fille prénommée Louna. Depuis, la jolie blonde s'est fait discrète sur les réseaux sociaux, notamment après avoir été plusieurs fois critiquée sur ses qualités de mère.

Pourtant, jeudi 16 août 2018, Emilie a repris ses bonnes vieilles habitudes en partageant une nouvelle photo sur Instagram. C'est accompagnée de son bébé, bientôt âgé de quatre mois, qu'elle s'est affichée amincie et plus rayonnante que jamais. Une vie de maman qui l'a comble comme en témoigne sa légende pleine d'amour : "4 mois bientôt ma baby girl (promis je vais essayer de faire des photos plus souvent) #mumlife #bestlife"

Cette publication a ravis ses fans qui attendaient avec impatience son retour sur la Toile. Ces derniers n'ont pas été déçus et se sont montrés bienveillants avec l'ancienne starlette de télé : "Plein de bonheur à toi Emilie !", "Trop belle tout les 2", "Toujours aussi canon tu ne changes pas ta fille doit être splendide", "Très belle petite famille"...

Si Emilie Fiorelli reste discrète sur sa vie privée, elle n'avait pas hésité à semer le doute au sujet de sa relation avec le père de sa fille. Le couple avait annoncé sa séparation soudaine au début du mois de juillet dernier, mais pourtant, ils semblaient continuer de se voir et d'apparaître ensemble de manière très complices.