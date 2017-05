Émilie Fiorelli (Secret Story 9) et M'Baye Niang amoureux et dévêtus en Grèce...

Entre la gagnante de Secret Story 9 (NT1) Émilie Fiorelli et son chéri M'Baye Niang, c'est une histoire qui roule !

La jolie Marseillaise et le footballeur de 22 ans évoluant au Milan AC ont encore prouvé la force de leur amour dimanche 28 mai 2017 en publiant sur Instagram un selfie complice depuis l'île grecque de Santorin où ils passent actuellement, à coup sûr, de très bonnes vacances. "Juste lui et moi <3 #playa #sea Sun #Love", a commenté Émilie en légende du cliché en noir et blanc sur lequel elle apparaît divine en bikini à côté de son boyfriend torse nu.

Bien évidemment, les 818 000 abonnés de l'ex-locataire de la Maison des Secrets de NT1 n'ont pas tardé à donner leur avis sur cette carte postale romantique. "Vous êtes un couple trop mignon, à quand le mariage ?", "J'adore, vous êtes trop beaux ensemble", "C'est beau l'amour, surtout quand on sait que l'on rend quelqu'un heureux et qu'il fait de même pour nous. Longue vie aux amoureux ! Bisous", pouvait-on lire parmi les nombreuses réactions.

Pour rappel, c'est le 5 juin 2016 qu'Émilie Fiorelli a dévoilé son idylle avec le jeune sportif de cinq ans son cadet en dévoilant un premier cliché d'eux deux réunis sur Instagram... Déjà un an de bonheur ! Pourvu que ça dure...