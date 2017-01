Emilie Fiorelli (Secret Story) prête pour le mariage : "On en parle avec M'Baye"

Emilie Fiorelli (26 ans) est une femme heureuse. Depuis plusieurs mois, la chroniqueuse du Débrief de Secret Story 10 file le parfait amour avec M'Baye Niang. Un amour sur lequel elle s'est épanchée au cours d'un entretien avec Sam Zirah.

C'est à Marseille que les tourtereaux se sont rencontrés, alors que l'attaquant français du Milan AC, âgé de 21 ans, allait se faire soigner après une blessure. S'il ne savait pas qu'Emilie avait participé à la neuvième édition de Secret Story, un ami le lui a rapidement appris. Ainsi a-t-il pris la décision d'entrer en contact avec la jumelle de Loïc Fiorelli par le biais des réseaux sociaux.

Méfiante au départ, Emilie s'est rapidement laissé séduire et ne le regrette pas. "Mes parents adorent M'Baye. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'éducation et beaucoup de valeurs", a confié la jolie blonde. Elle n'a donc pas hésité à s'installer auprès de lui à Milan : "Je ne m'attendais pas à partir. Je n'étais jamais partie de chez moi. La relation à distance, ce n'était pas possible, et surtout avec lui. J'ai aimé dans ma vie mais pas comme avec lui. C'est quelque chose d'indescriptible (...). Quand je le regarde, j'ai parfois du mal à réaliser que c'est mon mec !"

Et prochainement, l'ancienne habitante du Sud et son homme pourraient bien passer à la vitesse supérieure : "On parle mariage. Je pense que je suis un peu à l'ancienne, c'est bien d'être en couple mais pour nous c'est bien d'avoir un peu plus (...). Il faut un peu officialiser les choses. Ce n'est pas moi qui en ait parlé, c'est lui le premier (...). Il m'a demandé si je me voyait me marier avec lui plus tard."

C'est tout ce qu'on leur souhaite.