Émilie Fiorelli séparée de M'Baye Niang ? Sa grosse mise au point !

Le 22 avril 2018, Émilie Fiorelli a donné naissance à son premier enfant, une adorable petite fille prénommée Louna. Deux mois après son accouchement, la grande gagnante de Secret Story 9 (TF1 et NT1) est confrontée à des rumeurs la disant séparée de son chéri, le footballeur M'Baye Niang. Le couple a alors répondu en story sur Instagram.

Très agacée, la jeune maman a expliqué pourquoi ces derniers jours son amoureux n'était pas à ses côtés. "M'Baye est footballeur, pas magicien, donc il ne peut pas être en Russie et à la fois avec moi !", a-t-elle lancé, appelant ses détracteurs à se servir de leur cerveau. Pour information, l'international sénégalais a été sélectionné pour la Coupe du monde 2018, dont le coup d'envoi sera donné ce jeudi 14 juin 2018.

Plus encore, alors que certains mettaient en avant le fait que les amoureux aient supprimé leurs photos à deux sur les réseaux sociaux, la jumelle de Loïc Fiorelli s'est justifiée. "Ça nous arrive de nous disputer, on ne vit pas dans le monde des Bisounours ! Donc par impulsivité, on a supprimé nos photos. Rassurez-vous, en dehors des réseaux sociaux, on a bel et bien une vie !", a-t-elle précisé.

De son côté, le jeune papa a également réagi à ces rumeurs. "À sortir des articles, sortez des choses vraies au moins au lieu de sortir pour vendre !", a-t-il écrit. Dans la foulée, M'Baye Niang a partagé une photo de lui blasé avec en légende : "Quand vous parlez de fausse séparation."

Une mise au point qui prouve qu'entre Émilie Fiorelli et M'Baye Niang, tout va au mieux !