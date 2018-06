Émilie Fiorelli : Son tatouage en hommage à sa fille Louna !

Révélée dans Secret Story 9, le programme de télé-réalité qu'elle a remporté en 2016, Émilie Fiorelli s'est depuis éloignée de la sphère médiatique. À la place, elle a rejoint le club des influenceuses mode sur les réseaux sociaux. Du côté de sa vie privée, la Marseillaise est en couple avec le footballeur M'Baye Niang et filait déjà le parfait amour avec lui lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte.

Près d'un an plus tard, le 22 avril 2018, Émilie accouchait et donnait naissance à une petite fille, qu'elle a appelée Louna. Épanouie dans sa nouvelle vie, la jeune maman a décidé de se faire tatouer le prénom et la date de naissance de sa fille. Une manière de prouver son affection et de l'avoir toujours auprès d'elle. "Mon amour de ma vie gravée dans ma peau", inscrit-t-elle en légende de sa story Instagram.

La relation entre unz mère et sa fille est souvent très forte, Émilie l'aura bien compris. C'est pourquoi elle a également tenu à symboliser l'amour inconditionnel qu'elle porte pour sa mère, Chantal, en lui offrant aussi une place pour un tatouage.