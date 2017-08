Emilie (L'amour est dans le pré 2017) : "J'ai eu peur que ça aille trop vite..."

Sébastien a eu un véritable coup de coeur pour Emilie après le speed dating dans L'amour est dans le pré 2017 (M6). Et c'est sans surprise que cet éleveur de brebis et de vaches allaitantes de 40 ans a convié la jeune femme chez lui pour les séjours à la ferme. Si au départ une seconde prétendante répondant au nom de Noura avait également été conviée, Emilie s'est rapidement rapprochée de l'agriculteur, faisant fuir la vendeuse en prêt-à-porter.

Dans les colonnes de Télé Loisirs, la jeune femme a évoqué son aventure dans L'amour est dans le pré 2017, et plus précisément son coup de foudre pour Sébastien. Cette mère célibataire de 30 ans a alors confié avoir eu quelques craintes durant le tournage du programme. "J'ai eu peur que ça aille trop vite et qu'il revienne sur cet emballement, a-t-elle déclaré. Depuis mon divorce, je n'ai pas confiance en moi et je ne me fie pas aux hommes en général."

En plus de se méfier, Emilie est jalouse. Du moins, "légèrement", comme elle l'a précisé. Et de s'expliquer : "C'est vrai que voir l'homme avec lequel on a envie d'être en enlacer une autre, rigoler et prendre du bon temps, cela ne fait pas plaisir. J'étais même prête à partir le soir-même !"

Pour rappel, après un premier baiser échangé avec Sébastien, Emilie lui avait posé un ultimatum. Sous le charme de la jeune femme, l'agriculteur avait écouté son coeur. Noura avait alors quitté la ferme, laissant les amants poursuivre l'aventure à deux.

