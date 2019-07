Émilie Nef Naf, +10 kilos : elle affiche fièrement ses courbes en bikini

Émilie Nef Naf a encore plus fait grimper la température le week-end (déjà caniculaire !) dernier. Toute la France était gagnée par la chaleur, chacun a donc fait tout ce qu'il pouvait pour se rafraîchir. La gagnante de Secret Story 3 a opté pour un après-midi en petit bikini, de couleur orange.

La maman de Maëlla (6 ans) et Menzo (4 ans) n'a pas manqué de partager une photo d'elle en maillot de bain sur son compte Instagram personnel, ainsi que sur celui qu'elle utilise pour partager ses astuces minceur et beauté. Et, sur ses deux publications, Émilie Nef Naf admet auprès des internautes avoir pris du poids. "34 degrés et 10 kg plus tard... Et vous, c'est quoi votre plan canicule ?", "10 kg plus tard... Je stagne à 64 kg. Et vous, vous en êtes où dans votre perte de poids ?", peut-on lire en légende des deux clichés.