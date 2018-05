Émilie Nef Naf amincie : Son déclic pour perdre du poids !

Émilie Nef Naf est une jeune maman comblée ! Jamais sans ses enfants, Maëlla (5 ans) et Menzo (3 ans), fruits de ses amours avec le footballeur Jérémy Menez, la gagnante de Secret Story 3 continue de donner des conseils à d'autres mamans sur les réseaux sociaux. Ce 22 mai 2018, la jolie brune a d'ailleurs révélé le moment où elle a eu le déclic pour perdre les kilos de sa dernière grossesse.

C'est sur le compte Instagram de son site baptisé Le Secret By Émilie Nef Naf – où elle dévoile tous les secrets de sa silhouette de rêve – que la jeune femme de 30 ans s'est lancée : "2014 : Voilà la robe qui m'a donné le déclic... Après cette soirée, je me suis dit bon ok j'ai besoin de perdre du poids... et je peux vous dire je portais une super gaine, et mon ventre est rond... LOL et vous, à quel moment l'auriez-vous ?" Sa déclaration était accompagnée d'une photo d'elle dans cette fameuse robe rouge. Ses abonnés n'ont pas manqué de la féliciter et de raconter leurs propres expériences.