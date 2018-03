Émilie Nef Naf, ancien coeur brisé : L'événement qui l'a "vraiment blessée"

Bientôt de retour dans Les Anges 10 (NRJ12), Émilie Nef Naf a accepté de se prêter à notre interview Power of Love afin que l'on en sache un peu plus sur sa vie amoureuse. On a ainsi appris que la belle brune de 30 ans n'avait aucun problème avec son premier amour : "Je trouve ça sympa quand tu vieillis que tu n'as pas de rancoeurs (...) et qu'il n'y a tellement plus rien que ça reste un bon souvenir."

On imagine néanmoins qu'il n'en est pas de même avec l'homme qui lui a causé son premier chagrin. Un événement qu'elle n'est pas près d'oublier : "Ça m'avait fait très mal au coeur. Il avait embrassé une fille que je considérais beaucoup à l'époque et je m'en souviens encore. Ce sont des images qui m'ont marquées et ça m'avait vraiment blessée." Tout comme celui de sa première fois. Un moment qu'elle a attendu et auquel elle s'était préparée : "Je me souviens, je m'étais achetée une nuisette de soie rose."

La maman de Maëlla (5 ans) et Menzo (3 ans) nous a aussi révélé avoir fait semblant de disparaître durant deux, trois heures afin d'attirer l'attention d'un garçon qu'elle appréciait beaucoup, au collège. Elle a même fait plus fort : "Je pense que la pire façon de larguer un homme, ça a été de disparaître du jour au lendemain. De dire : 'Bon allez salut, plus de son, plus d'image, je me casse.'"

Émilie Nef Naf a également voulu fuir lors d'un rendez-vous avec un homme : "J'espère qu'il ne va pas se reconnaître. C'est un mec qui me kiffait un peu. On se croisait de temps en temps. J'ai accepté de boire un verre avec lui, alors que je ne voulais pas trop. Et en fait, il puait de la gueule, mais tellement que ça m'était insupportable."

Concernant l'infidélité, la jeune maman est très claire : une discussion avec une femme sur les réseaux sociaux est considérée comme une tromperie (son compagnon Bruno Cerella est prévenu). Et de conclure qu'elle est déjà allée voir ailleurs quand elle était en couple : "J'ai toujours dit que tant que c'est pas le père de mes enfants, je m'en fous."

