Emilie Nef Naf célibataire : Elle aurait préféré "éviter" Bruno Cerella

Pour l'heure, on ne sait pas encore ce qu'il s'est passé. Récemment, les tourtereaux semblaient filer le parfait amour. Ils partageaient leurs folles aventures avec leurs fans sur les réseaux sociaux et apparaissaient plus complices que jamais.

Tous deux avaient emménagé en Italie et à l'occasion des 30 ans d'Emilie Nef Naf, le basketteur lui avait offert une magnifique bague. "Il m'a offert une bague et tout le monde s'est dit : 'Ça y est, elle va se fiancer.' (...) C'est un engagement, mais rien à voir avec le mariage. J'ai d'autres choses à penser qu'à me marier. L'organisation d'un mariage, ça viendra plus tard", avait confié la divine brune à Purepeople, le 9 mars 2018.