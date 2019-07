Émilie Nef Naf de nouveau en couple avec un sportif : son identité dévoilée

Émilie Nef Naf (31 ans) est désormais comblée et le fait savoir. Ce 8 juillet 2019, la gagnante de la 3e saison de Secret Story sur TF1 a dévoilé sur Instagram qu'elle était de nouveau en couple. L'heureux élu s'appelle Nobel Boungou-Colo, il a lui aussi 31 ans, il est joueur de basket-ball et évoluait récemment en tant que pigiste médical dans l'équipe de Levallois-Perret avant de rejoindre le club Joventut Badalona en Espagne en février dernier.

Sur sa page très suivie, Émilie Nef Naf a donc assumé son amour pour Nobel en publiant un triptyque de photos les représentant enlacés en pleine rue. "Parce que c'est toi...", a-t-elle simplement commenté. De son côté, le sportif franco-congolais a écrit la même phrase sur sa page en légende d'une photo d'Émilie et lui souriants en bord de mer. Un bonheur qui fait plaisir à voir et qui a bien entendu permis à l'annonce 2.0 de rapidement recevoir plus de 15 000 like !

Pour rappel, Émilie Nef Naf a été en couple avec le footballeur Jérémy Menez (qui évoluait au Paris Saint-Germain de 2011 à 2014) de 2011 à 2016. Ensemble, le couple a accueilli une petite Maëlla (6 ans) et un petit Menzo (4 ans). Dès 2016, elle s'est mise quelques mois en couple avec le basketteur Bruno Cerella avant de revenir quelque temps auprès de Jérémy Menez. Seulement voilà, très attachée à Bruno, elle a quitté une nouvelle fois le père de ses enfants afin de pouvoir le retrouver. Malheureusement, cette idylle n'a duré que quelques mois, Émilie Nef Naf a même récemment évoqué ses regrets d'avoir croisé sa route.