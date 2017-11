Emilie Nef Naf dévoile ses fesses : "Depuis toute petite, les gens se moquent..."

Depuis sa participation à Secret Story 3 (TF1), dont elle est ressortie grande gagnante, Émilie Nef Naf a bien changé. Sur Instagram, la maman de Maëlla (5 ans) et Menzo (presque 3 ans), nés de ses amours avec le footballeur Jérémy Ménez, dévoile désormais une silhouette incroyablement amincie et tonifiée.

Jeudi 9 novembre 2017, celle qui file le parfait amour avec le basketteur Bruno Cerella publiait sur le réseau social une photo de son postérieur bombé. "Depuis toute petite, jusqu'à mes 15 ans, les gens rigolaient parce que j'avais des fesses et que ce n'était pas la mode du tout. Le monde idolâtrait les filles très minces, sans formes", écrit-elle.

Je suis fière et assume d'être une maman sexy

Mais, aujourd'hui, la mode a changé et Émilie Nef Naf assume ses courbes. "Je suis fière de pouvoir vivre avec ce que la nature et les origines m'ont donné ! Et je ne vois ni pourquoi ni pour qui je devrais me cacher, lance-t-elle. Être maman ne veut pas dire ne plus être femme. Je suis fière et j'assume pouvoir être une maman sexy !"

Et de passer un message touchant : "L'important, c'est surtout d'accorder autant de respect à soi-même qu'aux autres. Et de ne jamais oublier de partager l'amour sur son chemin de la vie..."

Une photo et un texte qui ont vivement fait réagir les internautes. "Tu es sublime", "Ton corps est parfait, n'en doute jamais", "Quelles fesses !", lancent certains, tandis que d'autres soulignent les quelques mots d'Émilie Nef Naf sur l'acceptation de soi.