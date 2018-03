Émilie Nef Naf dévoile un sein en transparence : La jolie maman s'assume !

Il y a peu, Émilie Nef Naf montrait son derrière sur Instagram, histoire de marquer le coup avec panache auprès de ses haters... Quelques jours plus tard, la jolie gagnante de Secret Story 3 (TF1) a décidé de s'assumer de face dans une tenue très transparente !

En effet, à l'aise avec son corps et en phase avec son image, la jolie maman de Maëlla et Menzo mais aussi compagne du basketteur Bruno Cerella a eu envie ce 21 mars 2018 de se montrer dans un body moulant et plutôt transparent (impossible par exemple de ne pas voir son sein clairement affiché !), une paire de lunettes vissée sur le nez et une cigarette encore éteinte à la bouche.

Bien entendu, les fans de la starlette de télé-réalité ont adoré cette publication aussi sexy qu'arty et l'ont aussitôt fait savoir. "Tu es plus que belle", "Le modèle est déjà top mais dans ce haut là ! Mamamiaaaa !", "La vulgarité chez toi n'existe pas", "Femme fatale", pouvait-on lire dans les commentaires. D'autres, plus soucieux de la santé de la mère de famille, ont bien entendu critiqué son choix de s'afficher avec une cigarette... C'était à prévoir.

Côté actualité, celle que l'on n'avait plus vue dans une télé-réalité depuis la saison 3 des Anges (NRJ12) en 2011 a accepté de participer à la 10e édition du programme actuellement en diffusion. Il faut dire que ses enfants ont bien grandi (son fils Menzo a 3 ans, sa fille Maëlla a 5 ans) et que, bien qu'engagée auprès de son beau sportif, Émilie n'a jamais été aussi disponible pour le petit écran.