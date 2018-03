Émilie Nef Naf "engagée" au beau Bruno : Elle en dit plus...

Le 14 décembre dernier, Émilie Nef Naf fêtait ses 30 ans. À cette occasion, son compagnon Bruno Cerella a souhaité lui faire une belle surprise. Une bague qu'elle s'est empressée de porter. La belle brune – qui va prochainement signer son retour à la télévision dans Les Anges 10, sur NRJ12 – a même posté une photo sur laquelle on aperçoit son beau bijou.

Il n'en fallait pas plus pour que des rumeurs de fiançailles voient le jour. Des ragots sur lesquels Émilie s'est exprimée au micro de Purepeople : "Il m'a offert une bague et tout le monde s'est dit : 'Ça y est, elle va se fiancer.' (...) C'est un engagement, mais rien à voir avec le mariage. J'ai d'autres choses à penser qu'à me marier. L'organisation d'un mariage, ça viendra plus tard."

Les tourtereaux ont quoi qu'il en soit passé un cap puisqu'ils habitent ensemble depuis quelque temps, en Italie. "T'es obligé avec les enfants. Sinon tu vis une relation à distance, mais c'est compliqué", a confié la maman de Maëlla (5 ans) et Menzo (3 ans). Heureusement, le courant passe merveilleusement bien entre Bruno et les deux petits. Un soulagement pour l'ancienne compagne de Jérémy Ménez : "Ça va, il s'occupe très bien de mes enfants. Je suis contente parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile quand tu refais ta vie. Et là, je pense que j'ai de la chance, jusqu'à présent." On lui souhaite que cela dure.

