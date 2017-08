Émilie Nef Naf : Exit Jérémy Ménez, elle s'affiche avec son ex Bruno Cerella !

De son côté, Émilie Nef Naf a semble-t-il répondu aux mauvaises langues via un post Instagram. "Avant de vous dire : 'À sa place' ou de tirer vos conclusions sur une personne ou sur ses actions, souvenez-vous que vous n'êtes pas cette personne avec tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle vit réellement et dont vous n'avez aucune idée... #kiffetavieoukiffelamienne", a écrit l'ex-candidate de télé-réalité.

Pour rappel, début 2016, Émilie Nef Naf officialisait sa rupture avec Jérémy Ménez. "Il ne s'intéressait plus à moi", avait-elle alors expliqué dans les colonnes du magazine Public. Quelques semaines plus tard, elle s'était affichée plutôt proche et complice de Bruno Cerella, avant de finalement donner une nouvelle chance au footballeur...