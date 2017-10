Émilie Nef Naf folle amoureuse de Bruno : Photo love à Venise

Les amours d'Émilie Nef Naf ne sont pas toujours faciles à suivre. Alors que l'on pensait la starlette de retour avec son ex Jérémy Ménez, après des vacances passionnées au Mexique et en Grèce, on avait assisté à un revirement de situation. La gagnante de Secret Story 3 avait de nouveau quitté le footballeur français qui a signé en Turquie pour se remettre avec un autre sportif, le charmant Bruno Cerella, basketteur de l'Olimpia Milano qu'elle n'avait jamais vraiment oublié. De nouveau heureuse, Émilie Nef Naf expose avec bonheur leur retour de flamme, et c'est en Italie que le couple roucoule ces derniers jours.

Très active sur Instagram, la maman de Maëlla et Menzo a publié une nouvelle photo sur sa page. On la découvre à Venise avec Bruno, assise au bord d'un canal. Photographiée de dos, la starlette tient une capeline sur laquelle est inscrit le message "I love you". Une véritable déclaration d'amour à son homme.