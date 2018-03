Émilie Nef Naf "heureuse mais grosse" : Sa photo à peine sortie de la maternité

Si elle figure au casting des Anges 10, Émilie Nef Naf est aussi une blogueuse et une influenceuse. La preuve avec son blog et son compte Instagram. D'ailleurs, la maman de deux enfants Menzo (3 ans) et Maëlla (5 ans), adore partager ses bons plans et son expérience de mère. Vendredi 16 mars, elle a d'ailleurs publié une photo nostalgique. Un cliché sur lequel elle apparaît avec ses adorables kilos de grossesse.

"On a toutes cette photo où tout le monde te fait croire que t'es magnifique car tu viens de donner la vie hahaha, la fameuse photo à peine sortie de la maternité... ! Si toi aussi tu as cette photo mets #remember #2014 #heureusemaisgrosse #lol #lesecretbyÉmilienefnaf", a-t-elle écrit en légende d'un instantané sur lequel elle tient Menzo et Maella dans ses bras. Moulée dans un top blanc, celle qui venait de donner naissance à son deuxième enfant, s'affiche avec ses kilos post-grossesse et elle a raison de se sentir heureuse même si sa silhouette s'est transformée. Eh non, la jolie brune n'est pas du genre à tricher avec ses followers et assume son corps, avec des rondeurs ou au naturel.