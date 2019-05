Émilie Nef Naf : Les fois où elle a "failli perdre" son fils Menzo

En plus d'officier dans Touche pas à mon people chaque vendredi, sur C8, Rachel Legrain-Trapani est au commandes de son podcast baptisé À ce soir. L'ancienne reine de beauté de 30 ans interviewe des mamans afin de revenir sur leur parcours et leur vie de famille. Pour sa troisième émission, elle a interrogé Émilie Nef Naf. Et cette dernière a fait des confidences bouleversantes sur son fils Menzo.

Après être revenue sur son enfance à Lille ou son ancienne vie de wags, la belle brune de 31 ans a évoqué son rôle de maman. En 2012, elle a accouché de sa fille Maëlla et, deux ans plus tard, elle accueillait son fils Menzo, tous deux fruit de ses anciennes amours avec le footballeur Jérémy Ménez. Et Émilie Nef Naf a raconté à Rachel Legrain-Trapani que son fils avait failli perdre la vie à deux reprises.

La première fois a eu lieu un mois après qu'elle est tombée enceinte, quand Émilie Nef Naf a fait un hématome et donc, un décrochage : "J'ai failli le perdre. Il allait se barrer quoi, il voulait partir alors qu'il n'était même pas encore installé." L'ancienne candidate de télé-réalité a dû rester alitée pendant quinze jours pour ne pas le perdre. "J'ai appelé ma mère pour qu'elle s'occupe de Maëlla, elle avait 1 an et demi. Je ne me levais pas sauf pour aller aux toilettes. Je mangeais même allongée, je ne voulais pas le perdre. Je ne savais même pas si c'était une fille ou un garçon", a-t-elle précisé.

Fort heureusement, Émilie Nef Naf a pu aller au bout de sa grossesse et a donné naissance à un bébé en pleine santé. Mais elle a eu une nouvelle frayeur peu de temps après sa naissance : "On est partis vivre en Italie et il a attrapé une bronchiolite aiguë. Et il a failli mourir, encore une fois."