Emilie Nef Naf maman heureuse : Instants complices avec Menzo et Maëlla

Fraîchement célibataire et séparé de Bruno Cerella, Emilie Nef Naf profite pleinement de sa vie de famille. Heureuse maman de deux enfants, Maëlla (5 ans) et Menzo (3 ans), fruits de ses amours avec le footballeur Jérémy Menez, la gagnante de Secret Story 3 n'hésite pas à partager des photos en compagnie de ces derniers sur les réseaux sociaux.

Le 20 mai 2018, Emilie Nef Naf a publié une série de photos adorables avec le petit Menzo sur son compte Instagram. Le duo mère/fils se trouvait à la plage et profitait du beau temps. "True love #monpetithomme #loveyou #naturepeinture.", écrivait-elle en légende. Une semaine avant, la jolie brune postait une vidéo avec plusieurs images où on la retrouvait avec ses deux bouts de chou : "La vie est pleine de petits bonheurs #mesbebes #mesamours#mafamille." Ses abonnés n'ont pas manqué de commenter la belle complicité qu'elle a avec Maëlle et Menzo.