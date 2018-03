Émilie Nef Naf : Pourquoi elle a failli ne pas participer aux Anges 10

Depuis sa participation aux Anges 3 (NRJ12), en 2011, Émilie Nef Naf (30 ans) n'a pas souhaité être candidate d'un nouveau programme. "Ça fait un bon moment que je ne voulais plus participer à ce genre de programmes. J'avais en enfant en bas âge, je ne voulais pas le laisser pour faire une télé-réalité. Et quand j'étais en couple avec le père de mes enfants, il était hors de question que j'aille faire une télé-réalité, donc ça a aussi joué", nous a-t-elle confié.

Mais depuis, sa situation a changé. Son fils Menzo aura prochainement 4 ans, sa fille Maëlla, 6 ans. Et elle n'est plus en couple avec Jérémy Ménez. Quand La Grosse Équipe l'a approchée pour participer à la dixième édition des Anges, la compagne de Bruno Cerella a donc accepté la proposition... non sans une certaine inquiétude.

Si elle se faisait une joie de participer à cette saison anniversaire, Émilie appréhendait de prendre l'avion. Un détail qui aurait pu la pousser à ne pas s'envoler pour L.A. tant ce mode de transport lui fait peur : "Ça a été un défi pour moi car ma phobie, c'est l'avion. Et là, il fallait que je le prenne toute seule, pendant onze heures. Je me suis dit que je n'y arriverais jamais (...). J'ai fait ch**r la prod'. Mais je me suis finalement dit que, si je le faisais, je serais fière de moi. Aujourd'hui, je suis contente."

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.