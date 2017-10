Émilie Nef Naf, sa fille en fauteuil roulant : Les internautes inquiets

En remontant le fil de la star, on peut voir que sa fille portait déjà un plâtre le 6 octobre. "Les épreuves ne sont pas destinées à te briser, mais à te rendre plus forte", écrivait Émilie Nef Naf. Mais fin septembre, la petite fille était en pleine forme. Tout laisse donc à penser que Maëlla s'est cassé la jambe. En tout cas, sa mère et son frère sont aux petits soins pour elle.

Côté actualité, Émilie Nef Naf sera la vedette en septembre prochain de Le Capitane, télé-réalité consacrée aux femmes de footballeurs qui sera diffusée en Italie sur Spike TV.