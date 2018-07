Émilie Nef Naf, sensuelle en maillot, montre ses jolies fesses rebondies

Émilie Nef Naf possède un corps de rêve qu'il est très facile d'assumer. Il faut dire que la jolie brune s'est donné les moyens d'atteindre ses objectifs en multipliant les séances sportives ces derniers mois...

Ce 23 juillet 2018, la populaire maman de Maëlla (5 ans et demi) et de Menzo (3 ans et demi) a décidé de publier une photo d'elle en maillot de bain noir dans une piscine monégasque tandis qu'elle chevauchait une énorme bouée dorée en forme de cygne. Très sexy dans cette position mettant en avant son joli fessier rebondi, la gagnante de Secret Story 3 et ex-compagne du footballeur Jérémy Menez a bien entendu attiré de très nombreux commentaires positifs.

"J'aimerais trop être la bouée", "Je ne veux pas être vulgaire mais quel c** !!", "Trop belle... Et tu as de belles fesses", "Un corps de rêve !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

La veille, Émilie Nef Naf attirait déjà de très nombreux commentaires dithyrambiques en prenant la pose en bikini bleu au bord d'un bassin. Le visage caressé par les rayons du soleil, la jeune et jolie maman faisait encore un carton.