Émilie Nef Naf – Ses fesses et ses seins retouchés : "C'était pas mieux avant ?"

C'est vrai, Émilie Nef Naf n'est pas la dernière à enchaîner les clichés sexy et à partager son quotidien entre Venise et Paris sur Instagram. Pour autant, la grande gagnante de Secret Story 3 (TF1), aujourd'hui au casting des Anges 10 sur NRJ12, a pris conscience d'une chose... La vraie vie est ailleurs et les réseaux sociaux sont peut-être en train de nous gâcher la vie.

C'est en légende d'une photo d'elle totalement retouchée exagérant largement la taille de ses seins et de ses fesses que la maman de Maëlla (5 ans) et Menzo (3 ans) a fait part de sa réflexion à ses 520 000 abonnés. "Instagram est une fiction, je me demande si ce n'était pas mieux avant, quand tout cela n'existait pas", a commencé la starlette de 30 ans, aujourd'hui très heureuse au côté du basketteur Bruno Cerella.

Et notre jolie Émilie de poursuivre son raisonnement : "Je commence à comprendre le sytème, vous allez dire qu'il était temps... Sur les réseaux, il y a peu de filles naturelles, elles sont toutes plus belles plus grandes, plus tout ce qu'elles ne sont pas dans la vraie vie. Et ayant fait passer des castings, je peux vous assurer que 95% des filles ne sont pas comme sur les réseaux. Aujourd'hui, c'est trop facile de retoucher des photos avec toutes ces applications ou bien de se faire retoucher sur la table du chirurgien, pour avoir plus de followers, plus de vues, encore plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de réussite ? Mouais pourquoi pas. Mais finalement, la vraie vie, celle où tu sors en jogging déposer tes enfants à l'école, celle où t'as pas le temps d'immortaliser tous ces moments, pour au final les partager à des tas de gens qui vont, soit te critiquer, soit être envieux de ce que tu es ou n'es pas... Finalement ces réseaux sociaux consument notre vie réelle... On perd notre temps à regarder un tas d'images, passer de profil en profil (...) J'ai bien peur que les réseaux sociaux nous rendent aveugles... La vraie vie est bien plus belle, bien plus riche, elle contient de vraies valeurs. Toutes ces belles choses sur Instagram ne sont que fiction."



À méditer !