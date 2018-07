Émilie Nef Naf : Son beau salaire d'influenceuse dévoilé

Jeudi 19 juillet 2018, TFX diffusait le documentaire Télé-réalité : Que sont-ils devenus ? au cours duquel on a pris des nouvelles de Loana, Gaëlle des Ch'tis, Marjolaine de Greg le millionnaire et Jean-Pascal de la Star Academy. Émilie Nef Naf a également accepté d'être suivie dans son quotidien afin de revenir sur son expérience dans Secret Story 3.

La belle brune est aussi revenue sur sa vie loin des caméras. Peu de temps après le tournage des Anges 3 (2011), elle a rencontré le footballeur Jérémy Ménez avec qui elle a eu deux enfants, Menzo (3 ans) et Maëlla (5 ans). Émilie Nef Naf a donc préféré s'occuper de sa petite famille tout en poursuivant ses projets loin de la télé. Elle a notamment lancé sa marque d'extensions capillaires et s'est ensuite lancée dans le secteur de la minceur. Un sujet qu'elle connaît bien puisqu'elle a perdu plus de 20 kilos après sa deuxième grossesse.

Très suivie sur les réseaux sociaux (532 000 abonnés sur Instagram par exemple), l'ancienne compagne de Jérémy Ménez est devenue une influenceuse et n'hésite donc pas à faire la promotion de produits qu'elle apprécie. Un travail pour lequel elle récolte jusqu'à 5 000 euros par mois. "Le papa de mes enfants est aisé, ce n'est pas mon cas, je ne suis pas footballeur, de plus, je n'étais pas mariée avec lui, c'est lui qui a de l'argent", a-t-elle expliqué pour justifier le fait qu'elle travaille.