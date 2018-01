Émilie Picch en bikini en Guadeloupe : Elle dévoile le visage de son petit ami !

En attendant le retour du Mad Mag à l'antenne de NRJ12 ce 8 janvier 2018, Émilie Picch a décidé de s'offrir des vacances ensoleillées à la Guadeloupe avec son chéri... Un bon moyen de passer le cap de la nouvelle année de façon romantique et mémorable !

Une fois n'est pas coutume, la talentueuse animatrice et chroniqueuse a même souhaité dévoiler le visage de son petit ami – dont on sait uniquement qu'il est plus âgé qu'elle ! –lors de ce séjour ! C'est alors qu'elle faisait savoir à ses 116 000 abonnés qu'elle était sur le point de quitter sa destination paradisiaque après une semaine de farniente qu'elle a dévoilé un selfie à deux. "Clap de fin. <3", commentait-elle simplement en légende de la photo d'un polaroïd.

Bien évidemment, cette jolie carte postale a ravi les admirateurs de la jolie complice de Benoît Dubois. "Vous êtes trop mignons tous les deux", "Vous assurez sur la photo, les Marseillais en force !", "L'amour, c'est le plus important", "C'est bon ? C'est fini les photos qui font bader ?", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Le retour Mad Mag de NRJ12, c'est à partir du 8 janvier 2018 à 17h40 !