Émilie Picch en dépression : Match perdu, clés et scooter volés... Son calvaire

Émilie Picch se souviendra longtemps de sa soirée marseillaise du 16 mai 2018.

En effet, l'ex-chroniqueuse du Mad Mag de NRJ12 et ancienne acolyte de Benoît Dubois dans la Mad Box a passé une soirée assez horrible. Après avoir assisté impuissante à la défaite de l'Olympique de Marseille face à l'Atlético de Madrid (0-3) en finale de l'Europa League avec quelques amis, la jolie Émilie n'a pu que constater à l'issue de la soirée tout de même festive qu'elle s'était fait voler son scooter.

"Ma tête quand on a perdu le match et qu'on s'est fait voler notre scooter #Dépression", a-t-elle tout d'abord commenté dans la nuit en légende d'un selfie où on la voit pas au top de sa forme. Et d'expliquer le lendemain depuis sa salle de bain, après avoir pris une bonne douche : "J'ai vécu une dure soirée qui a commencé avec un match perdu, qui a continué avec un scooter volé avec les clés de ta baraque à l'intérieur. Donc voilà, tu n'as plus de scooter, tu ne sais pas où dormir, tu es triste, tu es un peu saoule car tu as un peu trop arrosé cette soirée. Bref, tu es perdue ! Et ce genre de lendemain de soirée, tu as juste envie de prendre soin de toi..."

À la suite de quoi Émilie Picch, très maligne, a multiplié les placements de produits... Et comment lui jeter la pierre ? Rappelons, qu'elle n'a plus de scooter et qu'elle a peut-être dû appeler un serrurier.

Une sale soirée...