Émilie Picch (Mad Mag) accusée d'avoir critiqué ses collègues, elle se défend !

Mercredi 22 mars, Aymeric Bonnery n'a pas fait de cadeaux à sa talentueuse collègue Émilie Picch dans le Mad Mag de NRJ12. Après que cette dernière a répondu à une interview de Purepeople.com dans laquelle elle a donné son avis sur l'équipe de l'émission, le chroniqueur, faussement vexé, a demandé des comptes en direct !

"Je suis furax ! Un chroniqueur ici présent, là, là, nous a brisé le coeur ! Il a parlé sur moi, sur Ayem Nour, sur tout le monde ! Mais de qui s'agit-il ?", a-t-il lancé avec beaucoup de second degré avant de se diriger vers Émilie Picch. Et d'ajouter face à elle : "Lors d', elle nous a planté un coup de couteau dans le dos, et je pèse mes mots !"

Après avoir dû affronter quelques passages très tronqués de l'interview – à savoir que Benoît serait "un enfant, un gamin dissipé qui arrive en retard et qui mange la bouche ouverte" et Aymeric un "macho" qui "l'agace" –, Émilie Picch a enfin pu se défendre. "Je me rends compte que quand on sort des phrases du contexte, ça peut avoir l'air méchant ! Mais je vais te dire, la vraie question de la journaliste c'était 'Y'a un vrai souci avec Aymeric, je comprends, il est beaucoup trop macho, il doit être énervant au quotidien ?'. Ce à quoi j'ai répondu : 'Franchement, il m'agace 'au millième degré', ce que tu as coupé, Aymeric (...) et 'Force est de constater qu'il a beaucoup de succès avec les filles'. Donc, en quoi c'est méchant ?!", a-t-elle expliqué, gagnant ainsi le pardon de ses collègues.

