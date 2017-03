Émilie Picch : "Petits complexes", perte de poids, chirurgie... Confidences !

Régulièrement présente sur le plateau du Mag de NRJ12 depuis l'an dernier, Émilie Picch est devenue l'une des figures incontournables de l'émission, aujourd'hui animée par Ayem Nour. Son côté pétillant, son humour et son énergie ont très vite séduit les téléspectateurs. Avant cela, c'est à la radio que la jolie blonde s'illustrait.

Après avoir été rédactrice en chef d'une web-radio, Émilie a, entre autres, officié dans le Morning de Virgin Radio, au côté de Christophe Beaugrand. Une expérience qui a laissé quelques traces. En effet, l'acolyte de Benoît Dubois nous a avoué en exclusivité qu'elle avait pris de nombreux kilos à cette époque : "Quand j'ai fait de la radio, j'ai beaucoup grossi parce que je faisais un morning et c'est compliqué pour le corps. Tu te réveilles à 4h du matin, t'arrives à la radio et tu as des sacs entiers de viennoiseries, donc tu manges. Ensuite, quand tu sors de l'émission, tu n'as envie que d'une chose, c'est de manger. Après, tu vas te coucher à 13h... Le rythme n'est vraiment pas simple pour le corps. En tout cas, moi, ça ne m'allait pas du tout."

Une fois son travail à la radio terminé, Émilie Picch s'est donc mise en tête de perdre ses kilos en trop. Une mission qu'elle a remportée avec brio puisqu'elle a perdu pas moins de 12 kilos en un an. Elle nous a d'ailleurs livré son petit secret pour s'en délester : "Une fois que j'ai fini la radio, je me suis reprise en main. J'ai mangé sainement le midi, léger le soir et j'ai couru tous les matins. Du coup, sur un an, j'ai tout perdu et j'ai retrouvé ma silhouette."

Si la chroniqueuse admet avoir toujours "des petits complexes", elle assure se sentir bien dans sa peau : "Je pense que si je ne m'assumais pas, je ne pourrais pas faire ce travail. Surtout Le Mag parce que les gens sont très durs sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Je n'aurais pas pu faire ce taff il y a cinq ou six ans, ça m'aurait trop blessée, Aujourd'hui je n'en ai plus rien à faire : j'ai un travail, un chéri, je suis installée, j'ai perdu mes kilos. Tout va bien !"

Cela ne signifie pas pour autant qu'Émilie ne songe pas à la chirurgie esthétique : "J'y ai pensé. Mais est-ce que je franchirais le pas ? Je n'en sais rien du tout. Si je fais un truc, peut-être que ce sera les seins. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout au programme."

