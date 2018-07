Emilie Tran Nguyen mariée : La journaliste a épousé Maxime Darquier

Ça y est, la jolie et talentueuse Emilie Tran Nguyen s'est mariée !

La journaliste de C l'hebdo sur France 5 au côté d'Ali Baddou et des journaux de la mi-journée sur France 3 a dit oui à son chéri Maxime Darquier - chroniqueur dans C Politique, toujours sur France 5 - ce jeudi 5 juillet 2018 devant leurs familles et leurs amis venus en nombre à l'événement.

Pour l'occasion, comme on peut le voir dans les stories de divers invités dont Adrien Rohard, Emilie Tran NGuyen (33 ans) a opté pour ce jour si spécial pour une longue robe blanche drapée et a affiché un large sourire tandis qu'elle portait un bouquet de fleurs blanches dans l'enceinte de la mairie. Son compagnon Maxime était pour sa part très classe dans un smoking noir décontracté, porté sans cravate ni noeud papillon. Un choix judicieux à la vue des températures particulièrement élevées qui frappent actuellement l'Hexagone !

En revanche, on ne sait toujours pas si l'influente Mia de Marseille, le chihuahua de la journaliste qui a déjà son compte Instagram, était de la partie.

Toutes nos félicitations aux jeunes mariés !