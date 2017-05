Emily Ratajkowski à Cannes : Son side-boob torride fait tourner toutes les têtes

Emily Ratajkowski a enflammé le tapis rouge du Palais des Festivals de Cannes ce jeudi 18 mai au soirs, tandis qu'elle montait les marches pour assister à la projection du film Nelyubov, du réalisateur russe Andreï Zviaguintsev, et en compétition dans le cadre de ce 70eme Festival International du Film.

La bombe de 25 ans a fait sensation dans un sublime ensemble en dentelle, toute en transparence et assortie d'une longue traine. La star du clip Blurred Lines a parfaitement su mettre ses nombreux atouts en valeur avec un décolleté ravageur qui laissait apercevoir la naissance de ses seins. Le torride mannequin devenue actrice, qui a posé Angelo Bousis et le styliste Peter Dundas a dû faire tourner bien des têtes !

Celle qui a donné la réplique à Zac Efron dans le film We Are Your Friends a l'habitude de ne laisser personne indifférent, même pas ses amis et sa grande copine Bella Hadid semble d'ailleurs particulièrement sensible à ses charmes.

Après avoir monté ensemble les marches hier, les deux Américaines se sont retrouvées pour une folle soirée. La dernière vidéo publiée sur la page Instagram d'Emily Ratajkowski montre justement la soeur de Gigi Hadid en train de danser collée-serrée avec la bombe.

Sous les yeux de sa copine Hailey Baldwin, l'ex-compagne du rappeur The Weeknd n'a pas hésité à balader ses mains sur le corps parfaitement sculptée de la plantureuse brunette avant de lui attraper la poitrine, provoquant ainsi le rire un peu gênée de sa copine qui a fini par se cacher le visage dans les mains. "Elle m'aime", a-t-elle assuré en légende de la vidéo. Cela ne fait aucun doute !