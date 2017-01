Emily Ratajkowski de Blurred Lines à Gone Girl : Ses photos les plus torrides

Avec Blurred Lines, Robin Thicke, Pharrell Williams et T.I. ont fait couler beaucoup d'encre ! Nombre des écrits consacrés à la chanson et à son clip s'attardaient sur une des jeunes femmes castées, Emily Ratajkowski. La jeune femme est alors à peine majeure (21 ans à la sortie de la vidéo), mais va l'utiliser comme tremplin. Depuis, elle enchaîne parutions dans la presse et campagnes publicitaires. Emily est un des mannequins les plus sexy de la planète Mode, un statut qui lui ouvre les portes du cinéma.

Et tout commence donc avec Gone Girl, sorti en France le 14 octobre 2014. Emily Ratajkowski y interprète une étudiante nommée Andie Fitzgerald. La jeune femme entretient une liaison avec un professeur de son université, Nick Dunne (joué par Ben Affleck), soupçonné d'être à l'origine de la disparition de son épouse Amy (Rosamund Pike).

L'après Gone Girl d'Emily Ratajkowski n'est malheureusement pas à la hauteur des espoirs placés en elle : une apparition dans Entourage et un rôle important dans le flop We are your friends. Heureusement, les admirateurs de la bombe britannique se consolent avec ses photos torrides publiées sur les réseaux sociaux.

En 2016, @emrata est un des dix comptes de personnalités mode ayant gagné le plus d'abonnés. Sa propriétaire en possède désormais plus de 10,5 millions, et leur a promis de divulger toujours plus d'images sexy.

Avant de rejoindre cette large communauté qu'est la fanbase d'Emily Ratajkowski, (re)découvrez ses publications les plus hot de l'année passée !