Emily Ratajkowski enceinte ? La photo qui fait jaser...

Et ce ne serait pas étonnant ! C'est aussi sur Instagram, mais avec moins d'allégorie, qu'Emily avait officialisé son mariage avec Sebastian Bear-McClard en février. La cérémonie avait été secrète, mais l'actrice vue dans Gone Girl avait annoncé l'heureuse nouvelle en montrant sa bague de mariage avec la légende "je me suis mariée aujourd'hui".

Les deux tourtereaux se sont dit oui au City Hall à New York le 23 février dernier, deux mois à peine après avoir officialisé leur relation. La bombe de 26 ans venait alors de rompre avec Jeff Magid. Si jamais le message subliminal décrypté par certains de ses abonnés s'avère vrai, deux mois pour se marier, quatre pour faire un enfant... Non, c'est certain, ce couple va vite, très vite.